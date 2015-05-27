В Баку откроется французско-азербайджанский университет

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "У нас тесные связи с несколькими университетами Франции и мы заинтересованы расширить наше сотрудничество с этими учебными заведениями". Как сообщает Report, об этом заявил ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), депутат Ахлиман Амирасланов в ходе встречи с послом Франции в Азербайджане Паскалем Монье.

Ректор предоставил послу информацию об АМУ.

Посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье сообщил, что уже третий раз является гостем в медицинском университете: "Приехав в Баку, первый свой визит я совершил в медицинский университет. Я благодарен вашему университету за то, что вы создали условия для проведения двух конкурсов по французскому языку. Между Францией и Азербайджаном существуют очень тесные отношения в политическом, гуманитарном и других сферах. У нас есть также один проект - мы планируем открыть французско-азербайджанский университет. Через несколько недель азербайджанская сторона уточнит, как университет будет участвовать в проекте в качестве пилотного университета. В то же время, предусмотрено создание в Азербайджане французской больницы".

На встрече участвовали президент французской компании "Opere Singulari" Рим Саббах и вице-президент Пьер Эрбо, которые предоставили подробную информацию о своей компании.