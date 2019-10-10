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В Баку открылся новый студенческий городок

​В Баку открылся новый студенческий городок

"На месте общежития Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности сдано в эксплуатацию новое общежитие". 

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Джейхун Байрамов

Министр отметил, что условия в студенческом городке "Univerium" отвечают самым современным стандартам: "Здесь созданы все условия для проведения досуга студентов, разного рода обсуждений и занятия спортом. Хочется особенно отметить, что в процессе строительства не были израсходованы государственные средства. Строительство общежития – проект, реализованный при сотрудничестве государственного и частного сектора".

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