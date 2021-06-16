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В Баку организовано более 300 "Летних школ"

В Баку организовано более 300 "Летних школ" В 308 общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, стартовали "Летние школы".
Наука и образование
16 июня 2021 г. 11:52
В Баку организовано более 300 Летних школ
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В 308 общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, стартовали "Летние школы".

Как сообщили Report в Управлении, желающие участвовать в "Летних школах" школьники могут воспользоваться имеющейся возможностью в период с 16-го по 30 -ое июня.

Принять участие в "Летней школе" могут учащиеся I-Х классов всех общеобразовательных учреждений бесплатно и на добровольной основе.

"Летняя школа" организована с целью закрепления у учащихся необходимых знаний и умений, а также обобщения изученного материала.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 300-dən çox “Yay məktəbi” təşkil edilib

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