В Баку начинается прием заявок в первые классы

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня в Баку начинается прием электронных заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений на 2017/2018 учебный год.

Как сообщает Report, об этом заявила завсектором информационного обеспечения Управления образования города Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, прием в первые классы общеобразовательных школ, находящихся в подчинении управления, а также лицеев и гимназий, находящихся в подчинении министерства образования будет проводиться путем регистрации онлайн-заявки родителями (законными представителями) на сайте www.mektebeqebul.edu.az с 15 марта и до 15 сентября. В процессе регистрации родители должны выбрать школу, язык обучения и учителя. Лица, которые не имеют возможности подать электронную заявку, могут обратиться в альтернативные центры регистрации, созданные при 50 школах в целях оказания помощи гражданам.

По словам заведующей сектором, для урегулирования могущих возникнуть спорных вопросов родители (законные представители) смогут обратиться в Апелляционные комиссии, созданные в шести общеобразовательных учреждениях Баку. В первые классы принимаются физически и умственно развитые дети, которым исполняется 6 лет до 15 сентября 2017 года, а также прошедшие конкурсный отбор особо одаренные дети, родившиеся с 16 сентября по 31 декабря 2011 года и прошедшие дошкольную подготовку в государственных общеобразовательных учреждениях.