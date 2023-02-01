В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем прогнозируется изморось, ближе к ночи - дождь. Местами ожидается туман. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.
Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана завтра местами пройдут осадки, в горных районах снег, не исключается туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 6-9° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.
В горных районах дороги покроются льдом.