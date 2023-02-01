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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.
Наука и образование
1 февраля 2023 г. 14:01
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем прогнозируется изморось, ближе к ночи - дождь. Местами ожидается туман. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами пройдут осадки, в горных районах снег, не исключается туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 6-9° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.

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