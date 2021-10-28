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В Баку еще одна школа закрылась из-за коронавируса

В Баку еще одна школа закрылась из-за коронавируса Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение.
Наука и образование
28 октября 2021 г. 18:40
В Баку еще одна школа закрылась из-за коронавируса

Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, факт заражения COVID-19 был подтвержден у 6 учителей и 5 учеников полной средней школы №212.

Сообщается, что на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии учебный процесс в полной средней школе №212 в течение 14 дней будет проходить дистанционно.

С момента возобновления очного обучения и до сегодняшнего дня из-за наличия фактов заражения коронавирусом среди учащихся и преподавателей многие учебные заведения в Баку и регионах перешли на дистанционное обучение.

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Версия на английском языке Another Baku secondary school switches to distance teaching over coronavirus
Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir məktəb koronavirusa görə bağlanıb

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