В Баку еще одна школа закрылась из-за коронавируса

Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение.

Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, факт заражения COVID-19 был подтвержден у 6 учителей и 5 учеников полной средней школы №212.

Сообщается, что на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии учебный процесс в полной средней школе №212 в течение 14 дней будет проходить дистанционно.

С момента возобновления очного обучения и до сегодняшнего дня из-за наличия фактов заражения коронавирусом среди учащихся и преподавателей многие учебные заведения в Баку и регионах перешли на дистанционное обучение.