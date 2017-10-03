В Баку выставлены на продажу поддельные учебники для подготовительных групп - ФОТО

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В действующих в Баку пунктах продажи книг были выставлены на продажу поддельные варианты учебников, предназначенных для подготовительных групп.

Об этом Report сообщил один из родителей.

Так, в купленных в книжном магазине "Студент", расположенном напротив входа станции метро "28 Мая", учебниках на 2017-2018 учебный год для подготовительных групп (изданы в типографии "Çaşıoğlu") оказались некачественными текст и картинки. Эксперты говорят, что такие книги вредят здоровью детей.

Цена на оригинал и копии учебников одинаковая: 16,80 маната.

Издание учебного пособия на основе стандартов подготовки к школе и куррикулумов было разрешено специальным приказом министерства образования. В пособии под названием "Мы готовимся к школе" содержится 5 книг.

Во вступительной части книги отмечено, что без специального разрешения копировать, перепечатывать, распространять на электронных носителях учебник или какую-либо его часть запрещено и противоречит закону. Учебные пособия, в целом, стоят 16 манатов 80 гяпиков.

Поддельные учебники продаются также в книжном магазине "Зяка" вблизи станции "Бакиханов" и во многих других книжных магазинах.

Эксперт по образованию Кямран Асадов в интервью Report отметил, что сегодня в Азербайджане среди книг и школьных принадлежностей есть много пиратских, не соответствующих стандартам продуктов: "Во многих случаях отдельные лица незаконно перепечатывают наиболее востребованные пособия и выставляют их на продажу. Этот вопрос должен решаться в юридическом аспекте, однако, считаю, что у бизнесменов должна быть гражданская позиция. Поскольку использование не отвечающих стандартам пособий может нанести серьезный вред здоровью потребителя. Могут быть случаи потери зрения ими. Для предотвращения подобных инцидент принимаются меры, но этого недостаточно".