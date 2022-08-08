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В Баку кандидаты на должность директора школы приняли участие в собеседовании

В Баку кандидаты на должность директора школы приняли участие в собеседовании Завершен этап собеседования конкурса по приему на работу директоров в общеобразовательные учреждения с числом учащихся до 500 человек, функционирующие при Управлении образования города Баку.
Наука и образование
8 августа 2022 г. 11:48
В Баку кандидаты на должность директора школы приняли участие в собеседовании

Завершен этап собеседования конкурса по приему на работу директоров в общеобразовательные учреждения с числом учащихся до 500 человек, функционирующие при Управлении образования города Баку.

Как сообщили Report в управлении, по итогам тестового этапа на собеседование были приглашены шесть кандидатов, набравших проходной балл и 16 кандидатов, набравших соответствующий проходной балл на прошлогодних тестовых экзаменах, но не приглашенных на собеседование.

В целом, в собеседовании приняли участие 22 кандидата.

Информация о результатах собеседования будет направлена кандидатам на номера мобильных телефонов, использованные при регистрации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda məktəb direktoru olmaq istəyən 22 nəfər müsahibədə iştirak edib

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