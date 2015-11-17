​В Бакинской Высшей Школе Нефти прошла встреча в рамках студенческой недели

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Очередное мероприятие в рамках студенческой недели, проводимой Студенческим Объединением Азербайджана с 10 по 17 ноября, состоялось в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН).

Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в своей вступительной речи проректор по общим вопросам БВШН Рашад Гасанов подчеркнул в первую очередь внимание государства, уделяемое молодежи в стране. Он отметил, что президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев придает особое значение молодежной политике и проведению в стране важных работ для всеобщего развития молодежи. Рассказывая о деятельности Высшей Школы, о социальной активности студентов, проректор отметил, что проведение подобных мероприятий имеет важную роль в процессе интеграции студентов в социальную среду. Р.Гасанов также добавил, что Бакинская Высшая Школа Нефти уже сумела занять значительное место в жизни нашей стремительно развивающейся стране. Подчеркнув условия, созданные для студентов в Высшей Школе, Р.Гасанов отметил, что в этом вузе на основе организации качественного высшего образования студентам представлены все возможности.

Председатель Студенческого Объединения Азербайджана Эльвин Асланов поприветствовал студентов БВШН и поблагодарил ректора Высшей Школы Эльмара Гасымова за оказанную поддержку в организации этого мероприятия. Э.Асланов сообщил, что Бакинская Высшая Школа Нефти наряду с тем, что является одним из образцовых вузов страны, также своими инновационными подходами в определенных вопросах открыла новые горизонты для образовательной системы страны.

Председатель Общественного совета по работе с молодежью при министерстве Молодежи и Спорта Нуреддин Мехтиев рассказал о сути проводимой в стране молодежной политики и подчеркнул важность внимания, проявляемого к студентам в этом отношении. Он выразил благодарность руководству БВШН за поддержку, оказанную в организации этого мероприятия. Н.Мехтиев отметил, что такие встречи являются очень плодотворными.

В свою очередь, начальник отдела по работе со студентами БВШН Хабиба Садыглы рассказала о проводимой государством молодежной политике в стране, в качестве примера как одного из успешных образцов молодежной политики она привела учреждение БВШН, также сообщила об условиях, созданных для студентов Высшей Школы, участии молодежи в различных проектах, деятельности студентов БВШН в различных студенческих организациях и клубах.