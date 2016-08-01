В БВШН прошел день "открытых дверей"

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошел день "открытых дверей".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, ректор БВШН Эльмар Гасымов, встретившись с абитуриентами, набравшими на приемных экзаменах в вузы по первой группе специальностей свыше 600 баллов, и их родителями, поприветствовал и искренне поздравил всех за самые высокие результаты, показанные на экзамене.

В ходе встречи Э.Гасымов подробно проинформировал участников мероприятия о деятельности Высшей школы. Подчеркивая, что на трудовом рынке современного мира больше всего существует потребность в инженерных кадрах, Э.Гасымов выразил уверенность в том, что абитуриенты, сегодня стремящиеся к этой профессии, обучившись в БВШН, приобретут возможность построить карьеру в будущем в самых крупных нефтегазовых компаниях мира и станут самыми востребованными кадрами. Ректор также отметил, что в БВШН подготавливаются кадры в соответствии с требованиями таких престижных нефтегазовых компаний мира, как BP, Statoil, Halliburton, Emerson и др. Он добавил, что приглашение, полученное некоторыми студентами Высшей школы на работу в этих компаниях, уже является показателем репутации и успехов БВШН. Э.Гасымов подчеркнул, что, благодаря вниманию и заботе компании SOCAR, в вузе созданы все необходимые условия для студентов. Он отметил, что БВШН, располагающая насыщенной материально-технической базой, тесно сотрудничает с рядом престижных высших учебных заведений и нефтегазовых компаний мира, а также с действующими в стране транснациональными компаниями. Благодаря этим связям создаются широкие учебные и будущие карьерные возможности для студентов БВШН. В конце своей речи ректор пожелал абитуриентам, чтобы они завоевали звание студента БВШН.

Начальник отдела работы со студентами БВШН Хабиба Садыглы, представив презентацию, рассказала о тесных связях БВШН с Университетом Хериот-Ватт в Великобритании и о том, что в рамках этого сотрудничества обучение в БВШН осуществляется на основе учебных программ этого университета. Она отметила, что избранные студенты Высшей школы ежегодно отправляются в британский университет для обучения в течение одного семестра.

В свою очередь, принявшие участие во встрече студенты БВШН поделились с абитуриентами своими впечатлениями и мнениями о предоставляемом им в Высшей школе условиях для получения высококачественного образования, насыщенной студенческой жизни и прохождения производственной практики на разных предприятиях.

В рамках встречи были даны ответы на вопросы абитуриентов и их родителей.

В завершение абитуриенты и их родители выразили благодарность руководству БВШН за проведенную встречу.