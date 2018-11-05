В Бакинской Высшей школе нефти прошел День компании Halliburton

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел День компании Halliburton для студентов старших курсов вуза. Его провела группа сотрудников представительства американской транснациональной компании в Азербайджане во главе с региональным координатором тренингов для персонала отдела кадров Вюсалей Акперовой.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что доволен успешным сотрудничеством с компанией Halliburton, и сообщил, что сегодня в компании работают три выпускника Высшей школы.

Как подчеркнула Вюсаля Акперова, выпускники БВШН, работающие в компании, являются квалифицированными специалистами и талантливыми молодыми инженерами. Она вкратце рассказала об истории, основных направлениях деятельности, кадровой политике компании и процедурах по охране труда на производстве. С презентацией о правилах приема на работу в Halliburton, основных принципах проведения собеседования, важности правильного составления резюме и выбора будущей работы выступила сотрудница отдела кадров Афшан Мехтиева.

Своими впечатлениями о компании и условиях работы поделились молодые инженеры – сотрудники Halliburton Рамиля Аббасова и выпускник БВШН Фахмин Хюсюзаде. На встрече прозвучали выступления еще одного выпускника Высшей школы – Джейхуна Фараджлы, работающего в представительстве техническим специалистом отдела по обслуживанию трубопроводов, а также руководителя группы по предоставлению услуг Садыга Гусейнова и технического специалиста отдела цементирования скважин Фарида Исазаде. В заключение гости ответили на вопросы студентов.

За вклад в профессиональное обучение студентов БВШН и создание возможностей для их трудоустройства и карьерного роста ректор Эльмар Гасымов вручил региональному координатору тренингов для персонала Вюсале Акперовой памятную плакету "Почетного гостя Бакинской Высшей школы нефти" и поблагодарил ее за проведение встречи и презентации.

Во время визита в БВШН гости ознакомились с кампусом вуза, осмотрели учебные аудитории и лаборатории, побывали в библиотеке и спортивном комплексе.