В Бакинской Высшей школе нефти прошел "Cleantech Ideation Bootcamp"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), финансовой поддержке Программы развития ООН в Азербайджане и спонсорском участии компании EY, "Лаборатория социальных инноваций" (Social Innovation Lab – Sil.) реализовала инновационную программу "Cleantech Ideation Bootcamp".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Участниками двухдневного практического семинара, проходившего в зале заседаний вуза, стали студенты БВШН и других высших учебных заведений страны.

По словам учредителя и директора Sil. Джасура Гасанова, семинар был нацелен на обучение молодых новаторов, которые разработали и хотят внедрить стартап-проекты и бизнес-идеи для решения актуальных задач, связанных с изменениями климата. В течение 22 и 23 декабря около 40 слушателей вместе с четырьмя инструкторами и шестью наставниками работали над тем, чтобы найти новаторские подходы к проблемам в этой области и приобрести навыки, необходимые для успешной и эффективной реализации своих идей.

В первый день тренинг-сессии провели соучредители Sil., тренеры программы Джасур Гасанов и Лейла Тагизаде, а также предприниматели Рашид Алиев и Орхан Ахмедов, имеющие международный опыт в области инноваций. Затем участники программы подготовили собственные проекты, разработанные с учетом знаний, которые они приобрели за время учебы. На следующий день слушатели выступили с презентациями своих проектов, которые оценивало компетентное жюри из числа экспертов в области бизнеса и инноваций.

Итогом двухдневной программы "Cleantech Ideation Bootcamp" стало создание восьми стартап-проектов. Лучшими были признаны два проекта – "EcoSol", предлагающий "умное" и более рациональное управление процессом утилизации отходов, и "Coloroll", нацеленный на создание робота для окраски стен со значительным уменьшением расхода токсичных материалов на основе оптимизации процесса. Присутствовавший на награждении ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил победителей и вручил им соответствующие сертификаты.

Обе команды, разработавшие эти проекты, получили право принять участие в "Climate Launchpad Azerbaijan 2019" – национальном этапе крупнейшего международного конкурса бизнес-идей в области "зеленых" технологий.