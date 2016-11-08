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    В Бакинской Высшей школе нефти отпраздновали "День Флага"

    Здание БВШН украшено национальными флагами

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ По случаю празднования 9 ноября - Дня Государственного флага Азербайджана, первое занятие во всех аудиториях Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) было посвящено этой исторической дате.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

    По информации, дата отмечалась по распоряжению ректора БВШН Эльмара Гасымова.

    В честь праздника здание вуза украшено флагами Азербайджана.

    Профессора и преподаватели во время занятий рассказывали студентам об обязанности каждого гражданина с уважением относиться к Государственному Флагу страны - одному из официальных государственных символов Азербайджана, а также подчеркивали, как важно высоко нести знамя Родины и всегда быть готовыми защищать честь своей страны.

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