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В бакинских школах возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации

В бакинских школах возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации В общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации для работников образования.
Наука и образование
14 сентября 2021 г. 13:19
В бакинских школах возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации
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В общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана возобновлена работа мобильных пунктов вакцинации для работников образования.

Как передает Report, Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию совместно проводят вакцинацию работников образования в бакинских полных средних школах № 14, 56, 129, 158 и 276.

Участвующий в мероприятии советник министра образования Рустам Агаев заявил журналистам о том, что целью увеличения количества этих пунктов является ускорение процесса вакцинации работников образования.

"В ряде случаев в пунктах вакцинации наблюдается плотность. В связи с этим в Баку в местах компактного проживания людей мы создали 5 пунктов вакцинации", - отметил он.

Советник министра напомнил, что примерно более 82-83% работников образования вакцинированы: "В последние недели процесс идет более ускоренными темпами. Я надеюсь, что в последующие недели число вакцинированных работников образования возрастет".

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Версия на английском языке Mobile vaccination sites in Baku schools resume operations
Версия на азербайджанском языке Məktəblərdə təhsil işçilərinin yenidən səyyar vaksinasiyası başlayıb

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