В Азербайджане желающие работать учителями могут подать документы на конкурс в июне

"Прием электронных документов на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения начнется 24 июня".

Как сообщает Report, об этом завотделом кадров министерства образования Мурад Джамалзаде сказал на тренинге для представителей СМИ.

По его словам, прием документов продлится 10 дней.

Представитель министерства заявил, что активный этап конкурса завершится 26 августа: "Прием на работу ведется в течение всего учебного года".

По словам М.Джамалзаде, в прошлом году в тестовом экзамене по стране приняли участие 39 137 человек.

Напомним, что процесс приему на работу учителей состоит из четырех этапов - прием электронных документов, тестовый конкурс, выбор вакантного места и собеседование.