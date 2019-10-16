​В Азербайджане завершен срок приема учеников в I классы

В общеобразовательных учебных заведения по городу Баку в первых классах получают образование 48 814 учеников.

Как сообщили Report в Управлении образования г.Баку, из них 46 051 учатся в общеобразовательных учебных заведениях, непосредственно подведомственных управлению, 2763 – Министерству образования.

В целом, из 48 814 учеников первого класса 45 949 получают образование в общеобразовательных школах, 2 865 – лицеях и гимназиях.

Отметим, что, в 2019-2020 учебном году, также как и ежегодно, срок приема учеников в первые классы был продлен до 15 октября. Несмотря на начало занятий, прием учеников в первые классы был проведен в электронном порядке через раздел "Связь" (на основе электронного заявления) с указанием родителями (законными опекунами) уважительных причин (форс-мажор, лечение ребенка или родителя, служебная командировка родителей).