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В Азербайджане замглавы ИВ и директор школы заразились COVID-19

В Азербайджане замглавы ИВ и директор школы заразились COVID-19

В Азербайджане директор школы заразилась коронавирусом.

Как сообщает Report, директор полной средней школы №10 имени Мухаммеда Хади города Гянджа Алиева Арзу Ширин гызы 1970 г.р. 14 июня была доставлена в Геранбойскую центральную районную больницу с диагнозом COVID-19. 

Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве образования, с 16 июня полномочия Алиевой Арзу Ширин гызы до ее полного выздоровления временно возложены на консультанта по школам Управления образования города Гянджа Садика Рафик оглу Бабаева. 

Отметим, что А.Алиева является супругой замглавы ИВ Самухского района Газанфара Алиева. Коронавирусом заразился и ее супруг, который также помещен в Геранбойскую центральную районную больницу. 

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