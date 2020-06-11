В Азербайджане впервые пройдет виртуальный "Последний звонок"

Впервые в Азербайджане для выпускников пройдет виртуальный "Последний звонок".
Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.
В День выпускника учащиеся выпускных классов из всех регионов исполнят государственный гимн.
В то же время педагоги, участвующие в организованных Министерством образования за последние 3 месяца телеуроках, исполнят песню "Азербайджаным".
Виртуальный "Последний звонок" будет транслироваться 12 июня в 12:30 на телеканалах "Культура" и "АРБ Гюнеш".