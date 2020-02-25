В Азербайджане отмечают "Су чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза "Су чершенбеси" (вторник воды).

Как сообщает Report, с этой недели с "Су чершенбеси" начинаются приготовления к празднику Новруз.

Согласно поверьям, Всевышний сначала создал воду, поэтому первый вторник отмечается как "Су чершенбеси". Некоторые источники называют этот день также "изначальный вторник", "цветочный вторник". Согласно древним поверьям, "Су чершенбеси" считается днем поклонения воде. С восходом солнца принято собирать "новую воду", которая считается лекарством от тысячи болезней.

Праздник Новруз является предвестником весны и считается началом года. Поэтому люди просят, чтобы их год был таким же прозрачным и светлым как сама вода. В этот день зажигаются первые костры, что свидетельствует о том, что льды растаяли, а зима осталась позади.

В первый вторник – "Су чершенбе" на столе обязательно должна быть вода. Если на стол вылилась вода, это считается хорошей приметой, которая означает, что год принесет изобилие и богатство.

В этот день нельзя переходить через текущую воду, что может принести неудачу.

В Азербайджане 3 марта отметят "Од чершенбеси" (вторник огня), 10 – "Йел чершенбе" (вторник ветра). "Торпаг чершенбеси" (вторник земли) придется на 17 марта.

В этом году весна вступит в Азербайджане в свои права 20 марта в 07:49:36.

В этом году праздник Новруз придется на 20, 21, 22, 23 и 24 марта. С учетом того, что в 2020 году 21 и 22 марта приходятся на воскресные дни, согласно Трудовому кодексу АР, 25, 26 марта также будут нерабочими.

Таким образом, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта - праздничные дни.