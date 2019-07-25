Для нового учебного года в Азербайджане напечатаны учебники и методические пособия по 322 наименованиям

На 2019-2020 учебный год для I-XI классов общеобразовательных учебных заведений Азербайджана напечатаны учебники и методические пособия по 322 наименованиям в 5 668 865 экземплярах.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Учебники планируется доставить в местные структуры управления образованием до 25 августа 2019 года. Затем в течение 10 дней учебники будут переданы в местные государственные общеобразовательные учебные заведения, а ученикам - до 6 сентября.