В Азербайджане набирает популярность профессиональное образование

Одним из стратегически важных направлений в системе образования в последние годы являются проводимые министерством образования Азербайджана реформы в сфере профессионального образования, в результате чего интерес учащихся к этой сфере растет из года в год.

Как сообщает Report, на это указывают статистические данные.

Если в 2017/2018 учебном году число подавших документы в учреждения профобразования составило 14 611 человек, в 2018/2019 учебном году число желающих получить профессиональное образование увеличилось на 10,5% и составило 16 151 человек. Однако увеличилось не только число желающих, но и их качественные показатели. Таким образом, в 2018/2019 учебном году число поступивших в профучилища со средним баллом "4" увеличилось на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Причин тут может быть несколько: молодые люди быстрее ступают на путь финансовой независимости, данные профессии востребованы на рынке труда, проведение реформ в сфере образования в данной области.

Кстати, говоря о реформах, в последние годы государство уделяет особое внимание развитию профобразования в стране. Согласно указу президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года была утверждена "Стратегическая дорожная карта по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджане". Документ также определяет стратегические цели, которые охватывают такие вопросы как интеграцию работодателей в систему профобразования, создание системы финансирования, базирующейся на полученных результатах, создание целевых программ профессионального развития и т.д.

С целью обеспечения прозрачного, рационального управления внебюджетными доходами и расходами государственных учреждений профессионального образования в централизованном порядке и повышения роли механизма финансирования в развитии профессионального образования, при министерстве образования было создано Государственное агентство по профессионально-техническому образованию, подготовлен ряд нормативно-правовых актов в области профессионального образования. Наряду с этим, была проведена рационализация и оптимизация сети учреждений профобразования путем объединения и создания центров профессионального образования, специализирующихся по определенным профессиональным направлениям, отвечающим современным стандартам.

В 2018 году на базе 55 учреждений профессионального образования, функционирующих в регионах и Баку, были созданы 24 государственных центра профессионального образования. Учитывая требования рынка труда, в 2018 году в список классификации специальностей было добавлено свыше 20 новых специальностей. С целью обновления содержания совместно с международными организациями была подготовлена 81 образовательная программа (куррикулумы).

Также было проведено диагностическое оценивание преподавательского состава учреждений профобразования. С 1 января 2018 года норма недельной учебной нагрузки работающих в государственных учреждениях профессионального образования преподавателей, прошедших диагностическую оценку, увеличена в 1,5 раза, а месячная заработная плата в среднем в 2 раза.

Стоит отметить и тот факт, что прием документов в учреждения профессионального образования осуществляется бесплатно, в электронном порядке в центрах ASAN xidmət, а в тех городах и районах, где не функционируют центры "ASAN xidmət" - в соответствующих учреждениях профессионального образования.

В сентябре 2019 года на базе Бакинского государственного центра профессионального образования в сфере промышленности и инноваций открылся не имеющий аналогов в Азербайджане Учебный центр профессиональной подготовки. Учебный центр осуществляет свою деятельность совместно с Корейским фондом экономического развития и сотрудничества при поддержке Республики Корея. На данный момент в Центре обучается 231 студент по 8 специальностям. Центр осуществляет свою деятельность по принципу "Максимум практики, минимум теории" и дает студентам только необходимые знания и навыки, которые пригодятся им в работе.

А начиная с 2019-2020 учебного года, в общеобразовательных учреждениях открылись специальные профориентированные классы по отдельным профессиям. С этой целью была создана необходимая инфраструктура для практики учеников в сфере сельского хозяйства, общественного питания, строительства и ремонта бытовой техники. Эти ученики, наряду с документами об окончании школы, получат также документ о владении навыками той профессии, которую они изучали. Это позволит им начать работать в данной области сразу после окончания школы.

Согласно различным международным исследованиям, на сегодняшний день крупные компании при выборе сотрудников больше ориентируются на навыки и опыт кандидата, а не на диплом учебного заведения, поэтому основная задача профессиональных училищ - подготовить компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на современном рынке труда.

Поэтому создание в Азербайджане подобного рода современных профцентров позволит готовить высококвалифицированные конкурентоспособные кадры, своего рода "техническую элиту", что придаст импульс развитию экономики нашей страны.

Эмилия Аббасова