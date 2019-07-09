В Азербайджане экзамен по приему на госслужбу состоится 14 июля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 июля проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу на должности по группе АА, АВ и АС, относящиеся к виду "А" (административные руководящие (управляющие) должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен пройдет посредством компьютера.

Регистрация для участия в экзамене продлится до 13:00 12 июля.

После создания "Личного кабинета" и внесения нужной суммы на портале ГЭЦ посредством услуги "Онлайн регистрация для участия в тестовом экзамене по приему на госслужбу" следует пройти регистрацию.