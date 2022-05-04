Министр: Идет работа над организацией дистанционной формы обучения

В Азербайджане проводится работа по организации дистанционной формы обучения.

В Азербайджане проводится работа по организации дистанционной формы обучения.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал журналистам.

По его словам, в Азербайджане сейчас нет программы дистанционного обучения: "Для формирования законодательной базы в этом направлении ведутся совместные работы с комитетом Милли Меджлиса по науке и образованию".

Министр отметил, что дистанционное образование – только форма обучения: "Для признания полученных таким образом знаний и навыков и получения диплома эта программа обязательно должна пройти через систему обеспечения качества. Наверно, со временем мы продвинемся в этом направлении. Но мы ни в коем случае не хотим, чтобы дистанционное образование использовалось в корыстных целях для незаконного приобретения дипломов. Если мы запустим такую форму обучению, то только в рамках мировых стандартов".