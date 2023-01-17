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В Азербайджане в прошлом году 246 лицам отказано в присуждении ученой степени

В Азербайджане в прошлом году 246 лицам отказано в присуждении ученой степени В Азербайджане в прошлом году 246 лицам было отказано в присуждении ученой степени.
Наука и образование
17 января 2023 г. 13:34
В Азербайджане в прошлом году 246 лицам отказано в присуждении ученой степени

В Азербайджане в прошлом году 246 лицам было отказано в присуждении ученой степени.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

В прошлом году 432 человека получили степень доктора философии, 84 - доктора наук. За этот период 222 лицам было отказано в получении степени доктора философии, 24 лицам - в получении степени доктора наук.

В 2022 году 200 человек получили звание доцента, 28 человек – звание профессора. 29 лицам было отказано в получении звания доцента, 7 лицам - в получении звания профессора.

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