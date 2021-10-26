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В Азербайджане в 166 школах введены в пользование электронные журналы

В Азербайджане в 166 школах введены в пользование электронные журналы Продолжается внедрение в школах системы электронных журналов и дневников.
Наука и образование
26 октября 2021 г. 16:10
В Азербайджане в 166 школах введены в пользование электронные журналы

Продолжается внедрение в школах системы электронных журналов и дневников.

Как сообщили Report в Министерстве образования, система в настоящее время используется в 166 городских и региональных школах.

До конца года ожидается внедрение новой системы еще в 197 школах. Весь административно-управленческий и педагогический коллектив подключенных к системе школ привлекается к тренингам по использованию системы. Внедрение системы электронных журналов и дневников направлено на повышение эффективности и гибкости принятия образовательных решений, внедрение автоматизированного механизма контроля заполнения журналов, организацию эффективной коммуникации между школой и родителями.

С помощью новой системы полностью электронизированы списки учащихся, списки сотрудников, учебные планы, графики занятий, оценивание, показатели посещаемости.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 166 məktəbdə ənənəvi dərs jurnalları ləğv edilib

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