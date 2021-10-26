В Азербайджане в 166 школах введены в пользование электронные журналы

Продолжается внедрение в школах системы электронных журналов и дневников.

Продолжается внедрение в школах системы электронных журналов и дневников.

Как сообщили Report в Министерстве образования, система в настоящее время используется в 166 городских и региональных школах.

До конца года ожидается внедрение новой системы еще в 197 школах. Весь административно-управленческий и педагогический коллектив подключенных к системе школ привлекается к тренингам по использованию системы. Внедрение системы электронных журналов и дневников направлено на повышение эффективности и гибкости принятия образовательных решений, внедрение автоматизированного механизма контроля заполнения журналов, организацию эффективной коммуникации между школой и родителями.

С помощью новой системы полностью электронизированы списки учащихся, списки сотрудников, учебные планы, графики занятий, оценивание, показатели посещаемости.