В Азербайджане уволены проректоры университета, а ректор получил выговор

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Гяндже проведено собрание педагогического коллектива Азербайджанского технологического университета.

Как сообщили Report в министерстве образования, на собрании при участии заместителя министра образования Фирудина Гурбанова, заместителя руководителя аппарата министерства Ягуба Пириева и других официальных лиц состоялось широкое обсуждение деятельности вуза.

Заместитель министра Ф.Гурбанов рассказал о процессах, происходящих в последнее время в университете.

Он отметил, что министерство образования провело проверку и в результате аккредитации, проведенной министерством, выявились недостатки, негативные действия некоторых членов коллектива. Материалы проверки направлены в органы прокуратуры. Он подчеркнул, что подобные обстоятельства портят имидж университета.

Ф.Гурбанов заявил, что по решению министра образования Микаила Джаббарова несколько должностных лиц, в том числе проректоры университета, освобождены от занимаемых должностей, а ректор получил выговор.

На заседании также выступил ректор Акиф Сулейманов, который недавно вернулся после лечения. От имени руководимого им коллектива ректор заявил, что они извлекут урок из этих замечаний и сделают все возможное для построения деятельности университета в соответствии с требованиями законодательства и выполнения все поставленных задач.