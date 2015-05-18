​В Азербайджане увеличен план приема в бакалавриат

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Решением действующей при президенте Азербайджана Комиссии по образованию был утвержден план приема студентов в бакалавриат, магистратуру, резидентуру и ссузы на 2015-2016 учебный год.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

В сравнении с фактическим приемом прошлого учебного года, план приема в бакалавриат для очередного учебного года возрос на 4,6% и составил 39 497 мест (11 799 из них места госзаказа).

Плановые места по заочному образованию сократили на 77%, за счет чего удалось увеличить прием студентов по очному образованию.

Прием на заочное отделение по педагогическим специальностям не запланирован.

Плановые места по госзаказу по специальностям экономического, гуманитарного, социального профиля, а также по группам специальностей, касающихся управления, здравоохранения, благосостояния и обслуживания, были сокращены, и за их счет увеличили места госзаказа по техническим, технологическим специальностям и специальностям в сфере образования.

По сравнению с прошлым годом, план приема студентов в частные вузы увеличился на 6,1% и составил 6 549 мест.

С учетом обращения Бакинского университета "Азия", прием в данный вуз не запланирован.

В то же время, по просьбе Азербайджанского института учителей, в этом году прием в Газахский и Закатальский филиалы производиться не будет.

Во время обсуждений членами комиссии было принято решение не допускать к конкурсу абитуриентов, набравших по специальности "геология" менее 300 баллов, по компьютерной науке менее 300 баллов, по специальностям инженерия по электронике, телекоммуникациям и радиотехнике - менее 250 баллов, инженерия информтехнологий и систем - менее 250 баллов, строительная инженерия - менее 250 баллов, инженерия транспортного строительства - менее 250 баллов.

В последующие годы список аналогичных специальностей будет пополнен.

Плановые места в магистратуру в вузах по специальностям, не имеющим выпуск бакалавров, выделены не были. По сравнению с прошлогодним планом приема в магистратуру, в этом учебном году он был увеличен на 167 мест и составил 6 492 мест (2 522 из них госзаказ).

План приема в ссузы составил 15 061 мест.

На заседании комиссии также обсудили вопросы проведения и обнародования Госкомиссией по приему студентов (ГКПС) и министерством образования результатов вступительных экзаменов и определения прогноза относительно лиц, намеренных продолжить учебу на основе ранее представленных в министерство образования результатов проведенных ГКПС испытательных экзаменов.