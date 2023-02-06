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В Азербайджане установлены требования для признания выданных за рубежом дипломов

В Азербайджане установлены требования для признания выданных за рубежом дипломов Установлены требования к подтверждению (признанию) действительности на территории Азербайджанской Республики документов об образовании, выданных и выдаваемых уполномоченными органами иностранных государств, а также подтверждающих, что лицо обладает знания
Наука и образование
6 февраля 2023 г. 18:57
В Азербайджане установлены требования для признания выданных за рубежом дипломов

Установлены требования к подтверждению (признанию) действительности на территории Азербайджанской Республики документов об образовании, выданных и выдаваемых уполномоченными органами иностранных государств, а также подтверждающих, что лицо обладает знаниями, навыками, компетенциями и опытом в соответствии с соответствующими стандартами.

Как сообщает Report, это отражено в "Правиле признания иностранными государствами квалификации для высшего образования" Кабинета министров.

C общими требованиями для признания можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə verilən diplomların Azərbaycanda tanınması üçün tələblər müəyyənləşib

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