В Азербайджане установлены требования для признания выданных за рубежом дипломов

Установлены требования к подтверждению (признанию) действительности на территории Азербайджанской Республики документов об образовании, выданных и выдаваемых уполномоченными органами иностранных государств, а также подтверждающих, что лицо обладает знания

Установлены требования к подтверждению (признанию) действительности на территории Азербайджанской Республики документов об образовании, выданных и выдаваемых уполномоченными органами иностранных государств, а также подтверждающих, что лицо обладает знаниями, навыками, компетенциями и опытом в соответствии с соответствующими стандартами.

Как сообщает Report, это отражено в "Правиле признания иностранными государствами квалификации для высшего образования" Кабинета министров.

C общими требованиями для признания можно ознакомиться по ссылке.