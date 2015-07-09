​В Азербайджане университетам предоставят академическую автономию

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ) приступили к преподаванию организованной для деканов вузов учебной программы под названием "Организация обучения".

Как сообщает Report, цель обучения заключается в создании модели университетского обучения на уровне деканата, усилении служащего повышению качества обучения кадрового потенциала и создании почвы для успешной реализации поставленных задач.

В своем выступлении ректор АГЭУ Адалят Мурадов заявил, что в основе философии управления университетом стоит лидерство деканов: "Учебная программа положительно скажется на профессионализме деканов, повышении уровня квалификации, формировании здоровой конкуренции. Возникнет возможность обсуждения деканами проблем, с которым они сталкиваются в процессе работы.

Подготовлены и представлены в министерство образования предложения по ликвидации моментов, приводящих к возникновению проблем".

Заместитель руководителя аппарата министерства образования Ягуб Пириев заявил о поддержке обучения министром образования Микаилом Джаббаровым: "Реформы в Азербайджане в области образования проводятся в соответствии с "Госстратегией по развитию образования в Азербайджане" и подготовленного на его базе "Планом деятельности". Всем вузам уже предоставлена финансовая автономия. Сейчас ведутся работы по предоставлению академической автономии. Университеты должны быть готовы к использованию этой возможности. С этой точки зрения, обучение представляет важное значение для деканов вузов".

По словам Я.Пириева, привлечение в будущем к подобному обучению деканов других вузов также даст положительный результат.

Во время обучения состоится обмен мнениями относительно Болонского процесса и формирования европейской системы образования, нормативно-правовых документов по организации обучения в вузах по кредитной системе.

В то же время здесь обсудят вопросы организации и усовершенствования обучения на факультетах, перевода, отчисления, предоставления академического отпуска, восстановления лиц, обучающихся на уровнях бакалавра и магистра, затронут правила дисциплины и пр.

На мероприятии принимают участие руководители центров и деканы АГЭУ. Обучение продлится 5 дней, в конце участникам будут выданы сертификаты.