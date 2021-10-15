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В Азербайджане ученого впервые лишили ученой степени

В Азербайджане ученого впервые лишили ученой степени "Высшая аттестационная комиссия рассматривает и принимает решение о лишении ученой степени или ученого звания (восстановлении ученой степени или ученого звания) на основании ходатайства научных учреждений и организаций, диссертационных или научных советов
Наука и образование
15 октября 2021 г. 10:08
В Азербайджане ученого впервые лишили ученой степени

"Высшая аттестационная комиссия рассматривает и принимает решение о лишении ученой степени или ученого звания (восстановлении ученой степени или ученого звания) на основании ходатайства научных учреждений и организаций, диссертационных или научных советов высших учебных заведений или обращений физических лиц с приведением обоснованных фактов, аргументов".

Как передает Report, об этом в интервью официальной газете сказал председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Фамиль Мустафаев.

По его словам, за историю Высшей аттестационной комиссии в Азербайджане впервые в 2021 году принято решение о лишении ученой степени: "На основании зарубежного запроса мы расследовали научную работу азербайджанского ученого. Было подтверждено, что диссертация является плагиатом. В связи с этим было принято решение о лишении ученой степени доктор философии. Лишенный ученой степени защитился в 2017 году и получил эту степень".

Ф.Мустафаев не раскрыл имени ученого, который был лишен ученой степени.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda alimin dissertasiyası plagiat çıxıb, elmi dərəcəsi ləğv olunub

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