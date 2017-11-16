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    В Азербайджане у школьников начались осенние каникулы

    Каникулы продлятся 5 дней

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начались первые осенние каникулы 2017/2018 учебного года. 

    Как сообщает Report, каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.

    Так, после 5-дневных осенних каникул школьники пойдут в школу 21 ноября.

    Отметим, что в этом учебном году у учащихся наряду с осенними каникулами, будут 5-дневные зимние каникулы (27-31 января) и для начальных классов 5-дневные дополнительные весенние каникулы (1-5 мая). Также школьники не будут учиться в дни, считающиеся в стране нерабочими в связи с праздником Новруз и Новым годом.

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