В Азербайджане у школьников начались осенние каникулы

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начались первые осенние каникулы 2017/2018 учебного года.

Как сообщает Report, каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.

Так, после 5-дневных осенних каникул школьники пойдут в школу 21 ноября.

Отметим, что в этом учебном году у учащихся наряду с осенними каникулами, будут 5-дневные зимние каникулы (27-31 января) и для начальных классов 5-дневные дополнительные весенние каникулы (1-5 мая). Также школьники не будут учиться в дни, считающиеся в стране нерабочими в связи с праздником Новруз и Новым годом.