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    В Азербайджане стартует этап интервью по трудоустройству учителей детских садов на освобожденных территориях

    Наука и образование
    • 30 сентября, 2026
    • 21:41
    В Азербайджане стартует этап интервью по трудоустройству учителей детских садов на освобожденных территориях

    В Азербайджане начинается этап собеседования для приема на работу учителей-воспитателей дошкольных образовательных учреждениях на освобожденных от оккупации территориях.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

    В рамках I Государственной программы по "Великому возвращению" лица, возвращающиеся на освобожденные от оккупации территори, будут приняты на должность учителя-воспитателя в дошкольные образовательные учреждения во внеконкурсном порядке.

    При выборе вакансий зарегистрироваться смогут только кандидаты, участвовавшие в конкурсе по приему на работу воспитателей-учителей, проведенном в 2025 году.

    Отметим, что кандидат, успешно прошедший собеседование и имеющий наивысший тестовый балл, получит назначение на выбранную им вакантную должность.

    Госагентство по дошкольному и общему образованию Освобожденные территории Азербайджана Великое возвращение Конкурс по приему на работу учителей
    Azad olunmuş ərazilərdə tərbiyəçi-müəllim vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsahibə elan edilir
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