В Азербайджане стартует этап интервью по трудоустройству учителей детских садов на освобожденных территориях
- 30 сентября, 2026
- 21:41
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане начинается этап собеседования для приема на работу учителей-воспитателей дошкольных образовательных учреждениях на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.
В рамках I Государственной программы по "Великому возвращению" лица, возвращающиеся на освобожденные от оккупации территори, будут приняты на должность учителя-воспитателя в дошкольные образовательные учреждения во внеконкурсном порядке.
При выборе вакансий зарегистрироваться смогут только кандидаты, участвовавшие в конкурсе по приему на работу воспитателей-учителей, проведенном в 2025 году.
Отметим, что кандидат, успешно прошедший собеседование и имеющий наивысший тестовый балл, получит назначение на выбранную им вакантную должность.