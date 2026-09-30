В Азербайджане стартует этап интервью по трудоустройству учителей детских садов на освобожденных территориях

В Азербайджане начинается этап собеседования для приема на работу учителей-воспитателей дошкольных образовательных учреждениях на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

В рамках I Государственной программы по "Великому возвращению" лица, возвращающиеся на освобожденные от оккупации территори, будут приняты на должность учителя-воспитателя в дошкольные образовательные учреждения во внеконкурсном порядке.

При выборе вакансий зарегистрироваться смогут только кандидаты, участвовавшие в конкурсе по приему на работу воспитателей-учителей, проведенном в 2025 году.

Отметим, что кандидат, успешно прошедший собеседование и имеющий наивысший тестовый балл, получит назначение на выбранную им вакантную должность.