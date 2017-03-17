В Азербайджане создадут Общественный совет по контролю над вступительными экзаменами в колледжи

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ С целью проведения выпускных экзаменов на базе общего среднего образования, организации общественного контроля над обработкой материалов и проверкой заданий и обеспечения прозрачности процесса будет создан Общественный совет.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на сегодняшней пресс-конференции.

Она отметила, что члены Общественного совета будут формироваться Советом директоров ГЭЦ: "Перед привлечением к процессам члены совета пройдут тренинги, будут проинформированы о своих правах и обязанностях. Желающие стать членом совета представители институтов гражданского общества и неправительственных организаций, ассоциаций родителей и учителей, средств массовой информации, специалисты в области образования могут зарегистрироваться, заполнив форму и отправив ее на почту press@tqdk.gov.az. Членам совета не будут выплачиваться зарплаты, гонорары и другие выплаты за эту деятельность".

По словам М. Аббасзаде, в марте проводится первый этап выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений: “Те, кто не смог принять участие в этих экзаменах по уважительной причине, прошедшие аттестацию в порядке экстерната, а также выпускники предыдущих лет будут сдавать экзамены в апреле”.

Она также отметила, что в ходе экзаменов впервые применяются задания открытого типа и результаты экзаменов будут проверяться в Государственном экзаменационном центре и его региональных подразделениях в закрытых залах, которые отвечают всем требованиям безопасности.