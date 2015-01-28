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    В Азербайджане скончался директор библиотеки

    В 2010 году он был удостоен медали Тарагги

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Скончался директор Фундаментальной библиотеки Азербайджанской государственной нефтяной академии Джабир Агамамедов.

    Об этом Report сообщили из вуза.

    Отметим, что Д.Агамамедов родился 25 марта 1930 года в Агдамском районе.

    Он являлся членом правления Общества библиотекарей и отдела "Библиотечного дела и библиологии" Научно-методического совета при министерстве образования. В 2010 году Д.Агамамедов был удостоен медали "Тарагги" ("Прогресс").

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