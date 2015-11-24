​В Азербайджане ректоры четырех вузов освобождены от занимаемых должностей

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Агаджана Гулам оглу Абиева от должности ректора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, А.Абиев освобожден от должности ректора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Кроме того, по распоряжению президента от занимаемой должности освобожден ректор Азербайджанского университета языков Самед Исмаил оглу Сеидов.

От занимаемой должности также освобождена ректор Азербайджанского института учителей Агия Габиб гызы Нахчыванлы.

Согласно другому распоряжению президента, Ахлиман Тапдыг оглу Амирасланов освобожден от должности ректора Азербайджанского медицинского университета.

Отметим, что вышеуказанные лица избраны депутатами Милли Меджлиса V созыва.