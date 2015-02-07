В Азербайджане разрабатываются национальные стандарты транслитерации

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Институте языкознания НАНА проводится разработка национальных стандартов транслитерации. Об этом сообщил Report старший научный сотрудник отдела мониторинга Института языкознания имени Насими Расим Гейдаров.

По его словам, в Азербайджане пока нет утвержденных стандартов написания слов, заимствованных из других языков: "Этот вопрос включен в "Государственную программу по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране".

Он отметил, что на сегодняшний день в Институте языкознания НАНА ведутся системные работы в данном направлении. Подготовлена таблица для английского языка системы транслитерации, и она уже направлена в Азербайджанский институт языков. Получен положительный ответ.

По словам Р.Гейдарова, в грамматике азербайджанского языка есть конкретные правила для заимствования русских слов, что связано с многолетним широким использованием русского языка в нашей республике: "Сейчас в наш язык входят слова из английского, русского, арабского, персидского и других языков. Поэтому для всех языков необходимо подготовить таблицы транслитерации".

Отметив необходимость утверждения существующей таблицы в Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патенту, Р.Гейдаров отметил, что после официального утверждения национальные таблицы (стандарты) транслитерации станут единой системой для всего Азербайджана".

Напомним, что транслитерация - это точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной системы письма передается одним и тем же знаком (или последовательностью знаков) другой системы письма.