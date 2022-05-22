В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по второй группе специальностей.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по второй группе специальностей.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, также будет проведен экзамен по географии для абитуриентов, выбравших как подгруппы DT, так и TC для III группы специальностей.

Ожидается, что в них примет участие 22 878 абитуриентов.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Они начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.