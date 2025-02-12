В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу 

16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для продолжения госслужбы на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также приемный экзамен на должности по подгруппе BB (типа B).
Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, тестовый экзамен по подгруппе должностей BB пройдет в электронной форме.
Для участия в экзамене регистрацию прошли 812 кандидатов.
Кандидаты могут распечатать "Карту допуска к экзамену" по
Для сдачи экзамена на продолжение госслужбы зарегистрировались 119 кандидатов. Кандидатам необходимо перейти по
В карте допуска указано время явки на экзамен и другая необходимая информация. Экзамен начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Прибывшие после 15:45 к экзамену допускаться не будут.
Кандидатам необходимо иметь при себе удостоверение личности и карту допуска.