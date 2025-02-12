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В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу 

В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу  16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для продолжения госслужбы на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также приемный экзамен на должности по подгруппе BB (типа B).
Наука и образование
12 февраля 2025 г. 12:04
В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу 

16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для продолжения госслужбы на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также приемный экзамен на должности по подгруппе BB (типа B).

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, тестовый экзамен по подгруппе должностей BB пройдет в электронной форме.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 812 кандидатов.

Кандидаты могут распечатать "Карту допуска к экзамену" по ссылке. Экзамен начнется в 11:00. Прибывшие после 10:45 не будут допущены к экзамену.

Для сдачи экзамена на продолжение госслужбы зарегистрировались 119 кандидатов. Кандидатам необходимо перейти по ссылке и распечатать "Карту допуска к экзамену".

В карте допуска указано время явки на экзамен и другая необходимая информация. Экзамен начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Прибывшие после 15:45 к экзамену допускаться не будут.

Кандидатам необходимо иметь при себе удостоверение личности и карту допуска.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu dövlət qulluğuna qəbulla bağlı imtahan keçiriləcək

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