О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане принято на работу еще 1 045 учителей

В Азербайджане принято на работу еще 1 045 учителей 16:31 Обнародованы результаты конкурса по приему учителей на работу по срочному контракту. Как сообщает Report, на этапе замещения 1045 кандидатов заняли вакантные места. Отобранные кандидаты должны до 18:00 9 сентября представить копию удостоверения
Наука и образование
7 сентября 2021 г. 17:30
В Азербайджане принято на работу еще 1 045 учителей

Обнародованы результаты конкурса по приему учителей на работу по срочному контракту.

Как сообщает Report, на этапе замещения 1 045 кандидатов заняли вакантные места.

Отобранные кандидаты должны до 18:00 9 сентября представить копию удостоверения личности, документ о высшем или среднем профессиональном образовании и приложение к нему, оригинал трудовой книжки (при ее наличии), выписку о результатах приема на работу.

После утверждения документов кандидаты будут оформлены на работу. Подав документы, кандидаты должны удостовериться в утверждении их выписки, посетив свои персональные страницы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 045 müəllim işə qəbul olub

Другие новости из категории

В Азербайджане с этого года можно получать кредит на образование
В Азербайджане с этого года можно получать кредит на образование
7 сентября 2021 г. 16:02
Решение о ношении медмасок принимают родители учащихся
Решение о ношении медмасок принимают родители учащихся
7 сентября 2021 г. 15:31
Министр образования о допуске к очным занятиям непривитых студентов
Министр образования о допуске к очным занятиям непривитых студентов
7 сентября 2021 г. 15:18
В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус
В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус
7 сентября 2021 г. 15:02
Завотделом: Работники образования готовы к традиционной системе обучения
Завотделом: Работники образования готовы к традиционной системе обучения
7 сентября 2021 г. 14:58
Министр образования: Мы не требуем паспорта COVID-19 от родителей
Министр образования: Мы не требуем паспорта COVID-19 от родителей
7 сентября 2021 г. 14:54
Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения
Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения
7 сентября 2021 г. 14:53
В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов
В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов
7 сентября 2021 г. 14:45
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
В Азербайджане вакцинированы около 82% работников образования
В Азербайджане вакцинированы около 82% работников образования
7 сентября 2021 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi