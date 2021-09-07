В Азербайджане принято на работу еще 1 045 учителей

16:31 Обнародованы результаты конкурса по приему учителей на работу по срочному контракту. Как сообщает Report, на этапе замещения 1045 кандидатов заняли вакантные места. Отобранные кандидаты должны до 18:00 9 сентября представить копию удостоверения

Обнародованы результаты конкурса по приему учителей на работу по срочному контракту.

Как сообщает Report, на этапе замещения 1 045 кандидатов заняли вакантные места.

Отобранные кандидаты должны до 18:00 9 сентября представить копию удостоверения личности, документ о высшем или среднем профессиональном образовании и приложение к нему, оригинал трудовой книжки (при ее наличии), выписку о результатах приема на работу.

После утверждения документов кандидаты будут оформлены на работу. Подав документы, кандидаты должны удостовериться в утверждении их выписки, посетив свои персональные страницы.