В Азербайджане при приеме в дошкольные учреждения для детей из некоторых семей будут предусмотрены льготы - СПИСОК

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Во время приема в дошкольные учреждения Азербайджана для детей из некоторых семей будут предусмотрены льготы.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию при обсуждении во втором чтении законопроекта "О дошкольном образовании" заявил председатель комитета Иса Габиббейли.

По словам председателя комитета, в первую очередь в государственные дошкольные учреждения будут принимать детей родителей-одиночек, матерей-студенток, инвалидов I и II группы, участников и инвалидов Карабахской войны, отцов, находящихся на военной службе, детей из многодетных семей и детей, находящихся под опекой.

Кроме того, при непосещении дошколятами детсадов по неуважительной причине в течение 30-ти дней и по уважительной причине в течение 60-ти дней, их исключат из дошкольного учреждения. В качестве исключения отсутствовать по уважительной причине более 60-ти дней разрешается лишь в летний период или же при наличии письменного заявления родителя.

На заседании также коснулись ряда других вопросов касательно данного законопроекта. В частности было отмечено, что оплата в дошкольных учреждениях будет производиться по принципу спроса и предложения в соответствии с потребностями рынка труда.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента во втором чтении.