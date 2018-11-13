В Азербайджане предлагается провести аттестацию журналистов на знание государственного языка - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы основные пункты "Плана мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка", подготовленного Институтом языкознания имени Насими НАНА в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым указом "О мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшем совершенствовании использования государственного языка".

Как заявил Report член Государственной языковой комиссии, директор Института языкознания имени Насими НАНА, председатель Рабочей группы, созданной для подготовки "Плана мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка" Мохсун Нагысойлу, в Плане мероприятий отразились более 30-ти пунктов, в том числе периодическая аттестация творческих работников телерадиокомпаний, газет, журналов, интернет сайтов с целью проверки уровня знаний литературного языка.

По его словам, НАНА будет контролировать вопрос создания Комиссии по сохранению чистоты государственного языка и обеспечения периодического выступления ученых.