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В Азербайджане получили образование около 7 400 иностранных студентов

В Азербайджане получили образование около 7 400 иностранных студентов В 2021-2022 учебном году в высших и средних специальных учебных заведениях нашей страны получили образование около 7400 иностранных и не имеющих гражданства студентов из 101 страны.
Наука и образование
17 июня 2022 г. 11:36
В Азербайджане получили образование около 7 400 иностранных студентов

В 2021-2022 учебном году в высших и средних специальных учебных заведениях нашей страны получили образование около 7400 иностранных и не имеющих гражданства студентов из 101 страны.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Студенты в основном были из Турции, Ирана, Грузии, России, Ирака, Нигерии, Сирии, Индии, Пакистана, Китая и др. стран.

В продолжении мер по пропаганде и расширению возможностей обучения в нашей стране иностранных студентов в минувшем учебном году в системе portal.edu.az была сдана в пользование централизованная услуга электронного обращения (SIA/CAS: Study in Azerbaijan Centralised E-Application Service).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı açıqlanıb

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