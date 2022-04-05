В Азербайджане подготовлен список образовательных программ по престижным зарубежным вузам

На 2022-2023 учебный год подготовлен “Список образовательных программ по приоритетным специальностям и престижным зарубежным высшим учебным заведениям Госпрограммы на 2022-2026 годы”.

На 2022-2023 учебный год подготовлен “Список образовательных программ по приоритетным специальностям и престижным зарубежным высшим учебным заведениям Госпрограммы на 2022-2026 годы”.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

Список определен согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева.

При составлении списка основой послужило рейтинговое расположение учебных заведений в международных рейтингах Times Higher Education (THE) World University Rankings и Academic Ranking of World Universities (Шанхай), а также опыт обучения в рамках “Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах”.