В Азербайджане победители международных олимпиад могут приниматься в вузы вне конкурса

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Подготовлены предложения о приеме победителей международных олимпиад в вузы вне конкурса на специальности по госзаказу".

Как сообщает Report, об этом на I съезде молодых ученых Азербайджана заявил и.о. министра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, предложения подготовлены министерством образования и в ближайшее время их представят в Кабмин: "Государство осуществляет мероприятия, направленные на выявление талантливой молодежи. На данный момент в школах действуют малые академии, которые вовлекают учащихся к проведению в школьные годы научных исследований".

Дж. Байрамов заявил, что по сравнению с 2013 годом, в 2017 году на международных предметных олимпиадах участвовало в 7 раз больше учащихся.