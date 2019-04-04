В Азербайджане переименовали 20 видов птиц

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Институт зоологии НАНА внес ясность в вопрос о переименовании некоторых видов птиц.

Как заявил Report директор Института Эльман Юсифов, в последнее время различные мнения специалистов о количестве и наименовании птиц в фауне Азербайджана создавали некоторую путаницу.

Он отметил, что порой в регионах названия птиц произносились в нескольких вариациях в различной форме: "К этому вопросу были привлечены не только специалисты нашего института но и МЭПР, Бакинского государственного университета, Института биоресурсов Нахчыванского отделения НАНА, из Гянджи. Было оглашено окончательное решение. Названия некоторых птиц были заменены навсегда. В ближайшее время их обнародуют".

Э.Юсифов напомнил, что в фауне Азербайджана утверждены 405 видов птиц и среди них были заменены 20 спорных названий.

Заведующая зоологическим музеем Сабина Буньятова отметила, что решение о переименовании некоторых видов птиц было принято во время обсуждения таксонометрического спектра позвоночных в фауне Азербайджана.

Она сказала, что среди представленных орнитологами до сих пор названий 140 видов были различия.

С.Буньятова объяснила некоторые изменения: "Так название известной как "майгюлю" птицы было заменено на "батаган". Известный как "ордектутан гызылгуш" вид птиц был переименован в "сярчечалан".

Названия некоторых видов птиц русского и немецкого происхождения также были заменены.