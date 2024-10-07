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В Азербайджане открылся второй филиал международной школы "Маариф"

В Азербайджане открылся второй филиал международной школы "Маариф" 10:13
Наука и образование
7 октября 2024 г. 10:31
В Азербайджане открылся второй филиал международной школы Маариф

7 октября прошла церемония открытия нового кампуса Гянджлик международной школы "Маариф".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли, представитель Фонда Маариф Турции по Азербайджану Сердар Гюндоган, депутаты, бизнесмены и руководители НПО.

Это второй филиал школы в Азербайджане.

Школа оснащена классными комнатами с интерактивными досками, кабинетом Bilim-Maarif, созданным совместно с Фондом T3, лабораториями, библиотекой, мастерскими, спортзалом, конференц-залом и столовой.

Общее число учащихся в международной школе составит около 1 тыс.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Maarif Məktəblərinin ikinci filialı fəaliyyətə başlayıb 

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