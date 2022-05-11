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В Азербайджане отклонены 90 обращений по признанию дипломов зарубежных вузов

В Азербайджане отклонены 90 обращений по признанию дипломов зарубежных вузов Агентство по обеспечению качества в образовании опубликовало статистику обращений на признание дипломов зарубежных вузов за апрель.
Наука и образование
11 мая 2022 г. 15:30
В Азербайджане отклонены 90 обращений по признанию дипломов зарубежных вузов

Агентство по обеспечению качества в образовании опубликовало статистику обращений на признание дипломов зарубежных вузов за апрель.

Как сообщили Report в Агентстве, в прошлом месяце было одобрено 270 из 360 обращений, выданы соответствующие сертификаты, обращения 90 человек отклонены.

Обращения 42 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 25 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 13 – несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 10 - по другим причинам.

В соответствии со статистикой обращений по странам, 128 из них поступили от выпускников вузов Турции, 77 - России, 69 - Украины, 23 - Грузии, Великобритании - 15, из других стран - 48.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 39 обращений поступили по юриспруденции, 30 – по экономике, 24 – по управлению бизнесом, 20 – по медицине, 18 – по менеджменту.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil alan 90 nəfərin diplomu tanınmayıb

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