В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

Объявлены результаты проведенных 16-17 апреля выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Объявлены результаты проведенных 16-17 апреля выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), учащиеся 9-х классов, принявшие участие в экзамене, выполнив переход по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/), введя номер дела и номер удостоверения личности (или FİN-код), могут узнать результаты экзамена, графическое описание листа ответов.

Из 44 856 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 522 человека не явились на экзамен. Результаты 7 человек были аннулированы из-за нарушения экзаменационных правил.