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В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в вузы

В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в вузы Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в высшие учебные заведения Азербайджана на 2022/2023 учебный год.
Наука и образование
22 августа 2024 г. 23:55
В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как передает Report, абитуриенты и суббакалавры могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel или 7-значный код, указанный в заявке по выбору специальностей.

Абитуриентам, поступившим в высшие учебные заведения, необходимо зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 28 августа до 18:00 6-го сентября. После входа в созданный кабинет необходимо выбрать услугу "Регистрация учащихся в учреждениях высшего и среднего специального образования". В противном случае это будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность.

Список поступивших в вузы будет опубликован в шестом номере журнала "Абитуриент", который можно будет приобрести завтра во второй половине дня.

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Версия на азербайджанском языке Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

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