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В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенных 4-5 июня вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей.
Наука и образование
17 июня 2022 г. 18:32
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенных 4-5 июня вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Report в Центре, из 38 539 абитуриентов (33 219 человек по I группе, 5 320 человек по IV группе), утвердивших заявки на участие в экзамене, 4 568 человек (4201 человек по I группе, 367 человек по IV группе) не приняли участие в экзамене. 9 человек были отстранены от экзамена за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

Напомним, что на I этапе экзамена можно набрать максимальные 300 баллов, а на II - 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Начиная с 21-го июня ГЭЦ будет организовывать онлайн апелляционный процесс (через приложение Zoom или по телефону) для рассмотрения заявлений, связанных с результатами экзамена.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию с 10:00 20 июня до 17:00 22 июня могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку на сайте apelyasiya.dim.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке I və IV qruplar üzrə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb

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